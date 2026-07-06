Фон дер Ляйен обещает Киеву новые транши военных кредитов

В преддверии саммита НАТО, который пройдет 7 июля в Анкаре, Урсула фон дер Ляйен пообещала Украине новые транши военных кредитов.

На днях Европа выделила Киеву 4 млрд евро, а до конца 2026 года общая сумма европейских ассигнований на войну составит 45 млрд.

Часть этих средств поступит в распоряжение ВСУ уже в самое ближайшее время, заявила глава Еврокомиссии: сумму она, правда, не назвала.

Вопрос о деньгах и оружии будет обсуждаться в Анкаре, куда собирается и фон дер Ляйен. Ее щедрость, видимо, должна вдохновить соратников по НАТО: альянс скупится, ведь сейчас в документах саммита из первоначально обещанных 40 млрд долларов фигурируют от силы 12.

Впрочем, и эта сумма может быть урезана: например, Италия выступает за то, чтобы поддержка Киеву оказывалась наименее обременительным способом и лучше, по преимуществу, на словах.