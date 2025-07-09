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Фон дер Ляйен: Страны ЕС должны взять кредиты на вооружения для Украины

Фон дер Ляйен предложила странам ЕС брать кредиты, чтобы закупать оружие для Украины. По ее сведениям, "военная промышленность Украины сейчас работает только на 60 % от своих возможностей, и Киеву нужна поддержка".

Откуда взялась цифра в 60 % - непонятно. Транслирует ли глава Еврокомиссии то, что ей говорят представители киевского режима, или у Еврокомиссии есть собственные оценки?

10 июля в Риме стартует конференция по восстановлению Украины, на которой речь пойдет об инвестициях. После отказа американской компании Black Rock искать желающих вложить средства в Украинский фонд развития из-за отсутствия таковых перспективы для Киева выглядят плачевно.

УкраинаУрсула фон дер Ляйенкредиты