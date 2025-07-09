3.76 BYN
2.95 BYN
3.46 BYN
Фон дер Ляйен: Страны ЕС должны взять кредиты на вооружения для Украины
Автор:Редакция news.by
Фон дер Ляйен предложила странам ЕС брать кредиты, чтобы закупать оружие для Украины. По ее сведениям, "военная промышленность Украины сейчас работает только на 60 % от своих возможностей, и Киеву нужна поддержка".
Откуда взялась цифра в 60 % - непонятно. Транслирует ли глава Еврокомиссии то, что ей говорят представители киевского режима, или у Еврокомиссии есть собственные оценки?
10 июля в Риме стартует конференция по восстановлению Украины, на которой речь пойдет об инвестициях. После отказа американской компании Black Rock искать желающих вложить средства в Украинский фонд развития из-за отсутствия таковых перспективы для Киева выглядят плачевно.