Фон дер Ляйен предложила странам ЕС брать кредиты, чтобы закупать оружие для Украины. По ее сведениям, "военная промышленность Украины сейчас работает только на 60 % от своих возможностей, и Киеву нужна поддержка".



Откуда взялась цифра в 60 % - непонятно. Транслирует ли глава Еврокомиссии то, что ей говорят представители киевского режима, или у Еврокомиссии есть собственные оценки?