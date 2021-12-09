ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

Фонд Цукерберга и его жены направит $3,4 млрд на медицину и исследование искусственного интеллекта

Благотворительный фонд Цукерберга и его жены в ближайшие 10-15 лет вложит более 3 миллиардов долларов в медицину и исследование искусственного интеллекта. Часть денег получит новый институт при Гарвардском университете, который назовут в честь матери бизнесмена. Также финансы пойдут на создаваемый при фонде институт биомедицинских визуализаций и разработку новых методов лечения заболеваний.

Благотворительный фонд был основан в 2015 году. Цукерберг и его супруга обещали со временем передать организации 99 % своих акций "Мета".

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все