Фонд Цукерберга и его жены направит $3,4 млрд на медицину и исследование искусственного интеллекта

Благотворительный фонд Цукерберга и его жены в ближайшие 10-15 лет вложит более 3 миллиардов долларов в медицину и исследование искусственного интеллекта. Часть денег получит новый институт при Гарвардском университете, который назовут в честь матери бизнесмена. Также финансы пойдут на создаваемый при фонде институт биомедицинских визуализаций и разработку новых методов лечения заболеваний.



Благотворительный фонд был основан в 2015 году. Цукерберг и его супруга обещали со временем передать организации 99 % своих акций "Мета".