Фондовый рынок США завершил торги падением после заявления Трампа

Фондовый рынок США завершил торги падением после того, как президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сообщил, что пошлины на китайские товары будут увеличены сверх запланированного уровня. Это стало ответом на аналогичный шаг Пекина. Экономический конфликт продолжается более года. Переговоры об урегулировании споров в сфере торговли пока не принесли результатов. Из-за торговой войны прогноз темпов расширения мировой экономики на текущий год был снижен.