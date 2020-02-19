Фонтан Треви в Риме защитят забором от вандалов

Вокруг знаменитого римского фонтана Треви строят защитные барьеры. Власти Италии пошли на беспрецедентные меры, чтобы уберечь достопримечательность от вандалов и хулиганов. Впрочем, в администрации Вечного города уверяют, что ограждения не закроют вид на фонтан. А многочисленные туристы смогут и дальше бросать в него монеты.



