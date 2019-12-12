Forbes назвал 100 самых влиятельных женщин года

Возглавила рейтинг девятый год подряд канцлер ФРГ Ангела Меркель. Второе место заняла экс-глава МВФ Кристин Лагард и спикер Палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси. В топ попали несколько представительниц шоу-бизнеса: телеведущая Опра Уинфри, певица Рианна, поп-исполнительница Бейонсе, актриса Риз Уизерспун. Нашлось место и для шведской экоактивистки Греты Тунберг - почетное последнее, 100-е.