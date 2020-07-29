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Forbes представил рейтинг 100 самых дорогих брендов мира
Журнал Forbes представил рейтинг 100 самых дорогих брендов мира. Первую строчку, как в и в прошлом году, заняла компания Apple - $241,2 млрд.
- Apple - $241,2 млрд (+17%).
- Google - $207,5 млрд (+24%).
- Microsoft - $162,9 млрд (+30%).
- Amazon - $135,4 млрд (+40%).
- Facebook - $70,3 млрд (-21%).
- Coca-Cola - $64,4 млрд (+9%).
- Disney - $61,3 млрд (+18%).
- Samsung - $50,4 млрд (-5%).
- Louis Vuitton -$47,2 млрд (+20%).
- McDonald's - $46,1 млрд (+5%).
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