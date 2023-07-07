Foreign Affairs: НАТО должно закрыть дверь перед Украиной

Американский журнал Foreign Affairs призывает закрыть дверь в НАТО для Киева. По мнению аналитиков издания, преимуществ от вступления Украины в альянс для США меньше, чем возможных рисков. Прием Украины "повысит вероятность выбора между конфликтом с Россией и его разрушительными последствиями и капитуляцией и обесцениванием гарантий безопасности НАТО". На саммите альянса в Вильнюсе 11-12 июля "лидеры поступили бы мудро, если бы признали эти факты и закрыли дверь для Украины", говорится в материале.