Foreign Affairs: Си Цзиньпин заявил, что готовит Китай к войне

Хочешь мира - готовься к войне. На ежегодном заседании парламента Китая и его высшего политического консультативного органа Си Цзиньпин затронул тему готовности к войне в четырех отдельных речах, в одном случае посоветовав своим генералам "осмелиться сражаться". Об этом сообщает журнал Foreign Affairs. "Если Си Цзиньпин говорит, что он готовится к войне, было бы глупо не верить ему на слово", - говорится в публикации. Ранее правительство КНР объявило об увеличении оборонного бюджета на 7,2%.