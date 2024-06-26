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Foreign Policy: передача Украине прибыли от замороженных активов России угрожает мировой финансовой системе
Решение о передаче Украине 50 млрд долларов за счет прибыли от замороженных активов России подрывает легитимность международной финансовой системы. Таким мнением поделился в своем материале обозреватель американского издания Foreign Policy Майкл Хирш, сообщает ТАСС.
Хирш считает, что суверенные фонды, центральные банки, компании и инвесторы разных стран, особенно глобального Юга, могут избегать инвестиций в доллары и евро после заморозки на Западе российских активов и решения передачи прибыли от них Украине.
Журналист называет действия по извлечению выгоды из активов других стран, в том числе России, "рискованным прецедентом", который представляет собой полное нарушение международных норм.
По словам высокопоставленного сотрудника администрации президента США Джо Байдена, слова которого приводятся в материале, "еще никогда в истории" группа стран не блокировала суверенные активы государства, которое она считает виновным в конфликте, и не передавала прибыль от них "пострадавшей стороне".
13 июня лидеры стран G7 на саммите в Италии пришли к соглашению относительно выделения Украине 50 млрд долларов за счет прибыли от замороженных российских активов до конца 2024 года.Позже президент РФ Владимир Путин прокомментировал данное решение, заявив, что на Западе, украв российские активы, "сделают еще один шаг к разрушению той системы, которую создавали сами, и которая многие десятилетия обеспечивала их процветание, позволяла потреблять больше, чем они зарабатывают". Российский лидер указывал, что "всем странам и компаниям, суверенным фондам становится очевидно, что их активы и резервы далеко не в безопасности - как в юридическом, так и в экономическом смысле".
После начала конфликта в Украине ЕС, США, Канада и Япония заморозили активы России в размере порядка 300 млрддолларов. При этом около 5-6 млрддолларовиз них находятся в США, а большая часть - в Европе, в том числе на международной площадке Euroclear в Бельгии, где хранятся 210 млрд долларов.
Фото из открытых источников
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