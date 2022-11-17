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Foreign Policy: В НАТО обеспокоены дальнейшими поставками оружия Украине
Страны НАТО опасаются, что их собственные оборонные силы окажутся без необходимых запасов вооружений из-за продолжающейся военной поддержки Украины. Как пишет БелТА, об этом сообщило издание Foreign Policy.
Отмечается, что западные партнеры Киева сейчас пытаются решить, как сохранить поставки вооружений в Украину, при этом не истощив свои запасы до такой степени, при которой их собственный уровень боеготовности окажется под угрозой.
"Я думаю, что сейчас все достаточно обеспокоены", - сказал представитель НАТО, пожелавший остаться анонимным.
Источник издания указал на то, что в настоящее время НАТО обсуждает, как поддержать членов альянса, если их запасы упадут ниже уровня, необходимого для выполнения их оборонных обязательств по Североатлантическому договору. По его словам, актуальность накопления запасов вооружений и наращивания производства в данной сфере возвращается, особенно с учетом того, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг неоднократно высказывался о необходимости продолжать оказывать военную помощь Украине.
Старший научный сотрудник Американского института предпринимательства Фредерик Каган в свою очередь заявил, что США не планировали вести войны со сверхинтенсивным использованием артиллерийских систем и большим количеством танковых и артиллерийских снарядов, в связи с чем запасов вооружений такого рода не хватает.
В материале также говорится, что производители оружия не спешат наращивать производство, ожидая гарантий того, что эра повышенного спроса к оружию будет продолжаться.
В то же время обозреватели издания обращают внимание на то, что официальные лица США и НАТО не видят ясного конца конфликта в Украине и готовятся к длительному периоду перемен.
Фото: pixabay.com
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