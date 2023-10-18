Форум "Один пояс - один путь": с портфелем идей по борьбе с коррупцией в Пекин прилетела делегация КГК из Минска

Как неоднократно говорил глава государства, для того чтобы придать мощный импульс экономике, необходимо убрать барьеры. Один из таких барьеров - это коррупция. Это проблема, конечно, актуальна для всего мирового сообщества. Мы сегодня рассказали о своих инициативах в этом направлении, о своем опыте. Более того, состоялось несколько двусторонних встреч, в частности, с руководством Государственного комитета контроля Китая и Государственного контрольно-ревизионного управления Китая, где мы обсудили взаимодействие Китая и Республики Беларусь, а также определились по дальнейшему совершенствованию наших совместных действий для того, чтобы мы обеспечивали качественное выполнение тех поручений, которые нам дают главы государств.

Василий Герасимов, председатель Комитета госконтроля Беларуси