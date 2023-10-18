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Форум "Один пояс - один путь": с портфелем идей по борьбе с коррупцией в Пекин прилетела делегация КГК из Минска
150 стран и 30 международных организаций объединяет "Один пояс - один путь". В рамках глобальной инициативы Беларусь и Китай вместе продвигают проект индустриального парка "Великий камень". Количество резидентов постоянно растет, несмотря на внешние вызовы, инфраструктура развивается.
В эти дни в Пекине проходит III Форум международного сотрудничества высокого уровня. Он посвящен 10-летию объявления инициативы. Председатель КНР, выступая на открытии форума, обратил внимание на то, что справиться с грандиозными задачами невозможно без взаимовыгодного сотрудничества.
Подробности у нашего корреспондента Ярослава Даниленко.
По пекинскому времени уже за полночь. В формате нон-стоп 2 дня проходили мероприятия III Форума высокого уровня. Дом народных собраний Китая стал ключевой площадкой для заявлений глав государств и руководителей международных организаций, которые приняли участие в форуме. Сейчас партнерство в рамках инициативы переходит от "очерчивания контуров" к этапу "тщательной проработки деталей" - сделает акцент во время программной речи председатель КНР. Одним из ключевых посылов выступления Си Цзиньпина можно назвать тезис о важности быть друг другу не чужими. Призыв объединяться ради достижения благих целей и всеобщего развития звучал на форуме не единожды.
Мы глубоко осознаем, что мир, сотрудничество, открытость, толерантность, взаимное дополнение и всеобщий выигрыш как дух Великого шелкового пути дают неиссякаемую силу для продвижения сотрудничества в рамках "Один пояс - один путь". Я когда-то говорил: начинания Великого шелкового пути завоевали свое место в истории не боевыми конями и длинными копьями, а караванами верблюдов и добрыми намерениями; не боевыми кораблями и мощными пушками, а торговыми судами с драгоценностями и дружбой..
Форум "Один пояс - один путь" в Китае
Китай как инициатор "Пояса и пути" на форуме предложит 8 действий по поддержке высококачественного совместного партнерства на будущее. Среди ключевых пунктов развитие транспортной сети, формирование открытой мировой экономики, продвижение научно-технологических инноваций, а еще прозвучит призыв строить "честный путь", проблема коррупции, к сожалению, существует во всем мире. Страны инициативы готовы бороться с этим вызовом, а Беларусь может предложить свои наработки. С портфелем идей в Пекин прилетела делегация Комитета госконтроля из Минска.
Как неоднократно говорил глава государства, для того чтобы придать мощный импульс экономике, необходимо убрать барьеры. Один из таких барьеров - это коррупция. Это проблема, конечно, актуальна для всего мирового сообщества. Мы сегодня рассказали о своих инициативах в этом направлении, о своем опыте. Более того, состоялось несколько двусторонних встреч, в частности, с руководством Государственного комитета контроля Китая и Государственного контрольно-ревизионного управления Китая, где мы обсудили взаимодействие Китая и Республики Беларусь, а также определились по дальнейшему совершенствованию наших совместных действий для того, чтобы мы обеспечивали качественное выполнение тех поручений, которые нам дают главы государств.
Форумы международного сотрудничества в рамках "Пояса и пути" - это еще и про масштабы. Участие в III форуме приняли представители более 140 стран и 30 международных организаций в разных рангах, а освещают событие около 4 тысяч журналистов, география – от Китая до Латинской Америки.
Это одно из самых важных мероприятий года в Китае и хорошая возможность для многих стран убедиться в том, что "Пояс и путь" за последние 10 лет раскрыл свой потенциал. Несмотря на то что западные СМИ обвиняют Китай в попытке колонизировать страны с помощью этого проекта, участники форума видят, что инициатива работает во благо всем.
"Пояс и путь" важен для всех. В Китае нам удалось посетить многие города, в которых есть проекты, связанные с инициативой. КНР удалось политически и географически объединить многие страны. Бразилия официально не участвует в этой программе, но я считаю, что это вопрос времени.
В рамках форума прошла и конференция генеральных директоров "Пояса и пути". Бизнес-площадка позволила заключить соглашения о сотрудничестве на сумму свыше 97 млрд долларов США.
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