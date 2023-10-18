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Форум "Один пояс - один путь": с портфелем идей по борьбе с коррупцией в Пекин прилетела делегация КГК из Минска

150 стран и 30 международных организаций объединяет "Один пояс - один путь". В рамках глобальной инициативы Беларусь и Китай вместе продвигают проект индустриального парка "Великий камень". Количество резидентов постоянно растет, несмотря на внешние вызовы, инфраструктура развивается.

В эти дни в Пекине проходит III Форум международного сотрудничества высокого уровня. Он посвящен 10-летию объявления инициативы. Председатель КНР, выступая на открытии форума, обратил внимание на то, что справиться с грандиозными задачами невозможно без взаимовыгодного сотрудничества.

Подробности у нашего корреспондента Ярослава Даниленко.

По пекинскому времени уже за полночь. В формате нон-стоп 2 дня проходили мероприятия III Форума высокого уровня. Дом народных собраний Китая стал ключевой площадкой для заявлений глав государств и руководителей международных организаций, которые приняли участие в форуме. Сейчас партнерство в рамках инициативы переходит от "очерчивания контуров" к этапу "тщательной проработки деталей" - сделает акцент во время программной речи председатель КНР. Одним из ключевых посылов выступления Си Цзиньпина можно назвать тезис о важности быть друг другу не чужими. Призыв объединяться ради достижения благих целей и всеобщего развития звучал на форуме не единожды.

Мы глубоко осознаем, что мир, сотрудничество, открытость, толерантность, взаимное дополнение и всеобщий выигрыш как дух Великого шелкового пути дают неиссякаемую силу для продвижения сотрудничества в рамках "Один пояс - один путь". Я когда-то говорил: начинания Великого шелкового пути завоевали свое место в истории не боевыми конями и длинными копьями, а караванами верблюдов и добрыми намерениями; не боевыми кораблями и мощными пушками, а торговыми судами с драгоценностями и дружбой..
Си Цзиньпин, председатель КНР

Форум "Один пояс - один путь" в Китае

Китай как инициатор "Пояса и пути" на форуме предложит 8 действий по поддержке высококачественного совместного партнерства на будущее. Среди ключевых пунктов развитие транспортной сети, формирование открытой мировой экономики, продвижение научно-технологических инноваций, а еще прозвучит призыв строить "честный путь", проблема коррупции, к сожалению, существует во всем мире. Страны инициативы готовы бороться с этим вызовом, а Беларусь может предложить свои наработки. С портфелем идей в Пекин прилетела делегация Комитета госконтроля из Минска.


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Как неоднократно говорил глава государства, для того чтобы придать мощный импульс экономике, необходимо убрать барьеры. Один из таких барьеров - это коррупция. Это проблема, конечно, актуальна для всего мирового сообщества. Мы сегодня рассказали о своих инициативах в этом направлении, о своем опыте. Более того, состоялось несколько двусторонних встреч, в частности, с руководством Государственного комитета контроля Китая и Государственного контрольно-ревизионного управления Китая, где мы обсудили взаимодействие Китая и Республики Беларусь, а также определились по дальнейшему совершенствованию наших совместных действий для того, чтобы мы обеспечивали качественное выполнение тех поручений, которые нам дают главы государств.
Василий Герасимов, председатель Комитета госконтроля Беларуси

Форумы международного сотрудничества в рамках "Пояса и пути" - это еще и про масштабы. Участие в III форуме приняли представители более 140 стран и 30 международных организаций в разных рангах, а освещают событие около 4 тысяч журналистов, география – от Китая до Латинской Америки.


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Это одно из самых важных мероприятий года в Китае и хорошая возможность для многих стран убедиться в том, что "Пояс и путь" за последние 10 лет раскрыл свой потенциал. Несмотря на то что западные СМИ обвиняют Китай в попытке колонизировать страны с помощью этого проекта, участники форума видят, что инициатива работает во благо всем.
Сюй Пан,журналист издания China Daily


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"Пояс и путь" важен для всех. В Китае нам удалось посетить многие города, в которых есть проекты, связанные с инициативой. КНР удалось политически и географически объединить многие страны. Бразилия официально не участвует в этой программе, но я считаю, что это вопрос времени.
Раниелли Велозо, репортер телеканала Meio Norte (Бразилия)

В рамках форума прошла и конференция генеральных директоров "Пояса и пути". Бизнес-площадка позволила заключить соглашения о сотрудничестве на сумму свыше 97 млрд долларов США.

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