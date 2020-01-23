Форум памяти холокоста. Одна из крупнейших встреч в истории Израиля

По всему миру в эти дни проходят мероприятия в память о жертвах холокоста. В иерусалимском мемориальном комплексе "Яд ва-Шем" - сегодня открылся Всемирный (уже 5-й) форум в память об освобождении Красной армией самого крупного нацистского лагеря Освенцим. 27 января исполняется 75 лет с этого момента. В Освенциме были уничтожены свыше полутора миллионов человек.