Форвард лондонского "Челси" Каллум Хадсон-Одои был задержан по подозрению в изнасиловании

Форвард лондонского "Челси" Каллум Хадсон-Одои был задержан полицией по подозрению в изнасиловании. Как сообщает спортивный ресурс ESPNсо ссылкой на свои источники, после допроса футболист был отпущен под залог. Согласно данным издания … прежде была информация, что задержание Хадсона-Одои произошло из-за нарушения режима самоизоляции, однако теперь говорится о том, что девушка, ставшая гостьей футболиста и вызвала скорую помощь и полицию. И уже в больнице заявила об изнасиловании, после чего в доме английского форварда был проведен обыск. 19-летний англичанин, воспитанник "Челси", играет за основную команду с 2017 года. В его активе 53 матча за лондонский клуб, в которых он забил восемь мячей и отдал десять голевых передач. Он также является игроком основной сборной Англии, за которую провел уже три матча.