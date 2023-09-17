Фото Ким Чен Ына в шапке-ушанке опубликовали в СМИ КНДР

На фотографии ЦТАК (ГосударственногоЦентральноготелеграфногоагентства КНДР) глава Северной Кореи Ким Чен Ын в помещении военного корабля в черной шапке-ушанке с коричневым мехом пожимает руку министру обороны России Сергею Шойгу и, улыбаясь, смотрит в камеру. Об этомпишетРИА Новости.



Ким Чен Ын выглядит довольным. На заднем фоне виден стол с раскрытым на нем кейсом, в котором лежит меч.

