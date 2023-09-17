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Фото Ким Чен Ына в шапке-ушанке опубликовали в СМИ КНДР

Фото Ким Чен Ына в шапке-ушанке опубликовали в СМИ КНДР

На фотографии ЦТАК (ГосударственногоЦентральноготелеграфногоагентства КНДР) глава Северной Кореи Ким Чен Ын в помещении военного корабля в черной шапке-ушанке с коричневым мехом пожимает руку министру обороны России Сергею Шойгу и, улыбаясь, смотрит в камеру. Об этомпишетРИА Новости.

Ким Чен Ын выглядит довольным. На заднем фоне виден стол с раскрытым на нем кейсом, в котором лежит меч.

Накануне Ким Чен Ын прибыл в Приморье и побывал на аэродроме Кневичи, где встретился с Шойгу. Они обменялись мнениями по вопросу укрепления сотрудничества в сфере обороны и безопасности. Министр обороны передал лидеру КНДР подарок, они также поднялись на борт фрегата Тихоокеанского флота "Маршал Шапошников".

Агентство сообщило, что Ким Чен Ын тоже передал подарок Тихоокеанскому флоту.

© Фото : ЦТАК

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