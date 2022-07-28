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Фото немецких министров с бокалами шампанского в гостях у киевского мэра возмутило население Германии
Кто будет считать жизни животных, когда Запад хочет воевать до последнего украинца. Все громкие фразы о готовности помогать разоблачаются в кулуарах. Это жизнерадостное фото немецких министров внутренних дел и труда на балконе с бокалами шампанского в гостях у киевского мэра. Рядовые немцы возмущены такому светскому рауту в зоне боевых действий. Но и это еще не все - министры съездили в Ирпень, где отметились в компании местных неонациcток. "Прекрасное" соседство в кадре для жителей страны, которая до сих пор извиняется за развязанную Вторую мировую войну.
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