Фото немецких министров с бокалами шампанского в гостях у киевского мэра возмутило население Германии

Кто будет считать жизни животных, когда Запад хочет воевать до последнего украинца. Все громкие фразы о готовности помогать разоблачаются в кулуарах. Это жизнерадостное фото немецких министров внутренних дел и труда на балконе с бокалами шампанского в гостях у киевского мэра. Рядовые немцы возмущены такому светскому рауту в зоне боевых действий. Но и это еще не все - министры съездили в Ирпень, где отметились в компании местных неонациcток. "Прекрасное" соседство в кадре для жителей страны, которая до сих пор извиняется за развязанную Вторую мировую войну.