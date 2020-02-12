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Фото сражающихся за еду мышей стало лучшим снимком дикой природы на конкурсе в Лондоне

Фото сражающихся за еду мышей стало лучшим снимком дикой природы на конкурсе в Лондоне

Мыши, сражающиеся за еду в метро Лондона.Это фото Сэма Роули стало лучшим снимком дикой природы на конкурсе Лондонского музея естествознания LUMIX People's Choice Award 2019.

Сэм провел много времени в подземке в поисках идеального кадра. Снимок он делал лежа на платформе, чем немного пугал прохожих. Сама битва грызунов длилась не больше секунды.

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