Фотографии из литовских лагерей беженцев опубликовало польское издание

Чудовищное содержание беженцев в литовских лагерях вызывает все большее внимание и зарубежных СМИ. Польское издание OKO.press опубликовало фоторепортаж из временного центра, действующего на территории прибалтийской республики. В подписи автор указывает, что в некоторых из этих центров "можно снимать ужасы". На просьбы о помощи - будь то какая-либо правовая информация или банально теплая одежда - пограничники отвечают, что беженцам никто ничего не должен. Издание подчеркивает: то, что с таким бесчеловечным отношением люди становятся истощены морально и физически, отнюдь не удивительно.