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Фотографии Путина поразили британцев

Фотографии Путина поразили британцев

Читателей Daily Mail поразили фотографии Путина, опубликованные изданием на его юбилей, пишет РИА Новости.

Многие комментаторы отметили, что глава России находится в отличной физической форме.

"Красивый с шикарным торсом. А годы его не берут", - написал один из пользователей.

"Настоящий лидер, которым его народ может гордиться, в отличие от двуличных слабаков, выдающих себя за лидеров на Западе", - отметил другой.

"Он харизматичен, смел и силен", - подчеркнул еще один читатель.

"Байден очень бы хотел сделать такое фото, но, к сожалению, упал бы с лошади", - сыронизировал четвертый пользователь.


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"Вытащил Россию из кризиса, когда казалось, что надежды больше нет. Жизнь в России с каждым годом налаживается, поэтому население с удовольствием голосует за Путина. На фоне западных лидеров с каждым годом выглядит все круче", - поделился мнением один из комментаторов.

"Он посвятил жизнь сохранению уникального наследия России, и несмотря на то, что он находится в возрасте, когда многие его западные ровесники живут в хосписах, Путин остается интеллектуально развитым, физически активным, верным сторонником демократических принципов", - написал читатель.

"Трудно найти более последовательного политика, чем Путин, просто американцы не привыкли слушать и анализировать мнение своих оппонентов. Они могут только демонизировать своих противников. Ничего нового", - подытожили пользователи.

© РИА Новости / Алексей Дружинин

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