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Фотография 4-летнего украинского мальчика, якобы в одиночку ехавшего через Украину в Польшу, - фейк

Очередной фейк западной пропаганды. С подачи американского телеканала CNN в мировых СМИ растиражирована фотография 4-летнего украинского мальчика, якобы в одиночку ехавшего через Украину в Польшу. Фейк опровергли польские пограничники, показав, что ребенок прибыл на границу со своей семьей. Все они сейчас находятся в безопасности.

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