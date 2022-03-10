Очередной фейк западной пропаганды. С подачи американского телеканала CNN в мировых СМИ растиражирована фотография 4-летнего украинского мальчика, якобы в одиночку ехавшего через Украину в Польшу. Фейк опровергли польские пограничники, показав, что ребенок прибыл на границу со своей семьей. Все они сейчас находятся в безопасности.