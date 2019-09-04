ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

Фотовыставка, посвященная самым памятным моментам II Европейских игр, проходит в Минске

Испытать яркие летние эмоции вновь. В холле гостиницы "Виктория Олимп" сегодня открылась фотовыставка, посвященная самым памятным моментам II Европейских игр. Селфи Эльвиры Герман, прыжок Анастасии Мирончик-Ивановой, трогательный момент награждения Татьяны Шараковой с дочкой на руках, а также триумф Дмитрия Асанова - яркие картины фотографов и корреспондентов издательского дома "Беларусь сегодня". Работать фотовыставка будет до 15 сентября.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все