Fox News: действия президента Байдена одобряют лишь 33 % населения

Рейтинг Джо Байдена падает на глазах. Согласно новому опросу, результаты которого обнародовал телеканал Fox News, действия президента США сейчас одобряют лишь 33 % населения. Среди испаноамериканцев эта цифра еще ниже -27 %. Инфляция в стране достигла максимума за 40 лет, цены на топливо и продукты питания продолжают расти. Но американцы недовольны не только экономикой. Им не нравится, как Байден справляется с преступностью, COVID и ситуацией вокруг Украины. Его слова о том, что события в этой стране похожи на геноцид, вызвали недоумение даже у американских спецслужб. "Геноцид предполагает наличие цели уничтожения этнической группы или нации, и пока это не то, что мы видим", - сообщил сотрудник ведомства телеканалу NBC. Также сотрудники госдепартамента заявили, что высказывания Байдена затрудняют их работу над вынесением непредвзятых юридических оценок происходящего в зоне конфликта.

