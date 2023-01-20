ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

Fox News: Джорджа Сороса обвиняют в подкупе американских СМИ

Помимо дефолта и социального взрыва, США грозит и масштабный скандал. Телеканал Fox News сообщил, что на протяжении многих лет структуры Сороса платили ведущим журналистам многих СМИ. На содержании были сотрудники CNN, NBC, CBS, агентствоBloombergигазетаNew WashingtonPost. В общей сложности журналистам выплатили более 130 млн долларов. То есть по факту - что им говорить в эфире и как - указывал политически ангажированный бизнесмен. Скандал будет иметь самые далеко идущие последствия. Ведь подкуп работников масс-медиа в США является уголовным преступлением.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все