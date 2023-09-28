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Fox News: Украина - финансовая прачечная Белого дома
Все бы хорошо, но в США растет возмущение бесконтрольным финансированием Киева. О роли Украины в коррупционных схемах американских властей высказался политический обозреватель телеканала Fox News. Джесси Уотерс отметил - Пентагон, спецслужбы и сам Белый дом создали для себя гигантскую прачечную для хищения и отмывания денег. Потенциал Украины прекрасно известен Джо Байдену - он с сыном Хантером сколотил не один миллион на мошеннических схемах с участием компании "Бурисма". Теперь эту историю успеха повторяют многие американские ведомства: Пентагон, например, провалил за последнее время 5 аудиторских проверок и не смог отчитаться за освоение совместно с ВСУ 6 миллиардов долларов.
Раскол из-за помощи Украине нарастает и в конгрессе США. Противников финансирования становится больше - их уже свыше трех десятков. В парламенте задаются вопросом, зачем бесконтрольно отправлять деньги в страну, которая ни по каким стандартам не может считаться цивилизованной?
Кстати говоря, передача Украине 100 миллиардов долларов является вопиющей ошибкой. Украина - худшая страна на Земле, там продают детей в сексуальное рабство и торгуют детскими органами.
Поэтому у Белого дома возникли проблемы с выделением Киеву очередных 24 миллиардов долларов. Сумма помощи в ходе торговли с депутатами на данный момент уже уменьшилась в 5 раз.
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