Все бы хорошо, но в США растет возмущение бесконтрольным финансированием Киева. О роли Украины в коррупционных схемах американских властей высказался политический обозреватель телеканала Fox News. Джесси Уотерс отметил - Пентагон, спецслужбы и сам Белый дом создали для себя гигантскую прачечную для хищения и отмывания денег. Потенциал Украины прекрасно известен Джо Байдену - он с сыном Хантером сколотил не один миллион на мошеннических схемах с участием компании "Бурисма". Теперь эту историю успеха повторяют многие американские ведомства: Пентагон, например, провалил за последнее время 5 аудиторских проверок и не смог отчитаться за освоение совместно с ВСУ 6 миллиардов долларов.