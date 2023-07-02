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Fox News: в американском Балтиморе произошла массовая стрельба, есть погибшие

Массовая стрельба в американском Балтиморе. Четыре человека погибли, еще около 30 пострадали. ЧП произошло во время празднования ежегодного Дня Бруклина. По словам очевидцев, в общей сложности раздалось от 20 до 30 выстрелов, передает Fox News. Десять раненых пришлось срочно госпитализировать. Подозреваемого в стрельбе разыскивает полиция.

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