Fox News: за расклейку стикеров, обвиняющих Байдена в росте цен на топливо, арестовали американца

В США арестовали американца Томаса Глазовски за расклейку стикеров, обвиняющих Байдена в росте цен на топливо. Об этом сообщает Fox News.Отмечается, что на него завели уголовное дело. По информации издания, мужчина наносил на стикеры специальный состав, чтобы их было тяжелее снять. Между тем подобные наклейки начали появляться на автозаправках по всей стране. Упаковку из сотни таких стикеров можно даже купить на Amazon. Цена вопроса - до 13 долларов.