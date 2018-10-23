Фрагменты тела журналиста Джамаля Хашогги нашли на территории генконсульства Саудовской Аравии

Новость, которую обсуждают все мировые СМИ. Сегодня появилась информация, что фрагменты тела журналиста Джамаля Хашогги нашли в колодце на территории генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Об этом заявил глава турецкой оппозиционной партии "Родина". Правда, официального подтверждения пока нет.