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France Info: Ил-76 могли сбить из американского ЗРК Patriot
Крушение самолета в Белогородской области, в котором погибли 74 человека, - очередной пример того, к чему на самом деле приводит западная псевдопомощь киевскому режиму. Ил-76 мог быть сбит из американского ЗРК Patriot, переданного ранее ВСУ. Об этом сообщает France Info со ссылкой на военный источник.
В то же время американский политолог Джон Вароли не исключает, что за сбитым самолетом с украинскими военнопленными стоит НАТО. "Вероятно, приказ сбить самолет был отдан офицерами НАТО, возможно, высокопоставленными офицерами НАТО. Я почти уверен, что эта месть со стороны некоторых стран НАТО. Возможно, Франции, потому что, как мы знаем, недавно российские ракеты попали в здание, которое служило домом-базой для французских наемников. Так что, я думаю, что, возможно, даже Франция отдала приказ сбить его", - подчеркнул политолог.
Черные ящики Ил-76 обнаружены на месте крушения самолета
В Белгородской области на месте крушения Ил-76 уже обнаружены 2 черных ящика. Их передали следователям. Как сообщили в оперативных службах, состояние самописцев позволяет их расшифровать.
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