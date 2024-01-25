Крушение самолета в Белогородской области, в котором погибли 74 человека, - очередной пример того, к чему на самом деле приводит западная псевдопомощь киевскому режиму. Ил-76 мог быть сбит из американского ЗРК Patriot, переданного ранее ВСУ. Об этом сообщает France Info со ссылкой на военный источник.

В то же время американский политолог Джон Вароли не исключает, что за сбитым самолетом с украинскими военнопленными стоит НАТО. "Вероятно, приказ сбить самолет был отдан офицерами НАТО, возможно, высокопоставленными офицерами НАТО. Я почти уверен, что эта месть со стороны некоторых стран НАТО. Возможно, Франции, потому что, как мы знаем, недавно российские ракеты попали в здание, которое служило домом-базой для французских наемников. Так что, я думаю, что, возможно, даже Франция отдала приказ сбить его", - подчеркнул политолог.