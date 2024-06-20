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Франс Пресс: более тысячи паломников погибли в Саудовской Аравии во время хаджа

Число погибших паломников в Саудовской Аравии возросло - это уже более тысячи человек, сообщает Франс Пресс. Еще 3 тыс. верующих обратились за медпомощью. Все из-за перегрева и обезвоживания. В Саудовской Аравии сейчас +52, и это в тени. Но, несмотря на это, люди продолжают принимать участие в хадже. В этом году его совершают почти 2 млн человек.

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