Франс Пресс: более тысячи паломников погибли в Саудовской Аравии во время хаджа

Число погибших паломников в Саудовской Аравии возросло - это уже более тысячи человек, сообщает Франс Пресс. Еще 3 тыс. верующих обратились за медпомощью. Все из-за перегрева и обезвоживания. В Саудовской Аравии сейчас +52, и это в тени. Но, несмотря на это, люди продолжают принимать участие в хадже. В этом году его совершают почти 2 млн человек.