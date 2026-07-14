В Украине наполеоновские корни Макрона не останавливаются. 10 июля состоялась встреча между Парижем и Варшавой, в рамках которой Франция анонсировала готовность распространить свой "ядерный зонтик" на Польшу, а также, по имеющимся данным, на страны Балтии.

Это решение может существенно изменить архитектуру безопасности в Европе. Эксперты отмечают, что действия России и Беларуси по возвращению тактического ядерного оружия на свои территории можно рассматривать как упреждающий шаг на фоне этих заявлений.

Руслан Панкратов, научный сотрудник Института стран СНГ (Россия):

"Обстановка крайне сложная. Действительно то, что происходит сейчас в отношениях между Францией, Польшей и всем Европейским союзом, иначе как игрой с огнем и не назвать. Франция, конечно же, пытается показать колонизаторские такие игры, что она расширяет свой потенциал, предоставляет всем свой "ядерный зонтик". Это будет преподноситься как победа. Плюс еще, давайте не забывать, что Макрон, помимо того, что ему лавры Наполеона покоя все-таки не дают, это еще и такой невербальный сигнал для США: мы тут сами с усами, вдруг Вашингтон и Дональд Трамп от нас отвернутся, а мы тут уже свою политику разыгрываем".

Согласно договоренностям, французское вооружение будет размещено на польской земле, однако управление и право применения останутся исключительно за Парижем.

Польская сторона не получит доступа к системам запуска, что, по мнению аналитиков, позволяет Франции дистанцироваться от возможных последствий в случае ответного удара, перекладывая ответственность на принимающую сторону.