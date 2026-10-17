Франция готовится к общенациональной забастовке

17 октября - день общенациональной забастовки в Пятой республике. Париж к акции "желтых жилетов" подготовился: в магазинах заколотили витрины и забаррикадировали двери, ожидая массовых погромов. К демонстрации готовы массово примкнуть бастующие пожарные, фермеры и работники сферы образования.

Разгонять эту лавину будут жестко. Уже в Париже, Марселе, Лилле и других городах проходят протесты. 16 октября глава МВД Франции Лоран Нуньес экстренно отменил свой прошлый запрет и вновь разрешил полиции использовать светошумовые гранаты. Уже сообщается о первых столкновениях.