Франция готовится к очередной волне протестов

Франция в ожидании очередной протестной волны. МВД вновь задействует 70 тыс. силовиков.

5 ноября массовая демонстрация завершилась жестокими столкновениями с полицией. Власти с мирными протестующими не церемонились и снова применили "демократический" арсенал, включая слезоточивый газ, дубинки и водометы. Задержано около 450 человек. Всего на улицы вышли более 1,5 млн человек. 7 ноября ожидается не меньше.

Причины протестов те же, что и раньше: люди требуют повышения зарплат, улучшения условий труда и отказа властей от дополнительных мер экономии на фоне роста стоимости жизни.