Франция и Германия отказались от разработки нового истребителя

За 9 лет так и не смогли договориться: Франция и Германия отказались от совместного проекта по созданию истребителя нового поколения стоимостью 100 млрд евро.

По информации The Telegraph, новый самолет должен был заменить устаревшие модели к 2040 году. Однако проект полностью провалился, так как авиастроительные компании не смогли договориться между собой.