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Франция и Германия отказались от разработки нового истребителя
Автор:Редакция news.by
За 9 лет так и не смогли договориться: Франция и Германия отказались от совместного проекта по созданию истребителя нового поколения стоимостью 100 млрд евро.
По информации The Telegraph, новый самолет должен был заменить устаревшие модели к 2040 году. Однако проект полностью провалился, так как авиастроительные компании не смогли договориться между собой.
Париж требовал создать модель, способную нести ядерные бомбы и садиться на авианосцы, но Берлину такой дорогой самолет не нужен. Вдобавок компании не смогли решить, кому будут принадлежать секретные технологии и кто станет главным в проекте.