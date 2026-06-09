Франция и Германия продвигают новую модель расширения ЕС, сообщают европейские СМИ. Это позволит принять в члены союза сразу без малого десяток государств.

Предполагается, что вступить в Евросоюз на птичьих правах можно будет в самом ближайшем будущем. Однако обретение новых прав в качестве страны-члена увяжут с выполнением ряда условий.

Такой подход (полагают в Берлине и Париже) позволит быстро присоединить к ЕС Молдову, Сербию, Черногорию и, главное, Украину. При этом получится окончательно оторвать эти страны от России, не дав им права не то что решающего, но даже совещательного голоса.