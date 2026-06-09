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Франция и Германия продвигают новую модель расширения ЕС
Автор:Редакция news.by
Франция и Германия продвигают новую модель расширения ЕС, сообщают европейские СМИ. Это позволит принять в члены союза сразу без малого десяток государств.
Предполагается, что вступить в Евросоюз на птичьих правах можно будет в самом ближайшем будущем. Однако обретение новых прав в качестве страны-члена увяжут с выполнением ряда условий.
Такой подход (полагают в Берлине и Париже) позволит быстро присоединить к ЕС Молдову, Сербию, Черногорию и, главное, Украину. При этом получится окончательно оторвать эти страны от России, не дав им права не то что решающего, но даже совещательного голоса.
Противятся такой реформе страны "малой Европы". Они опасаются утраты своего влияния на политику ЕС.