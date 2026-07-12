Франция и Польша приступили к обсуждению создания европейского "ядерного зонтика"

Франция и Польша начали консультации по проекту так называемого европейского ядерного зонтика.

Как сообщил польский МИД, ранее в Париже прошли закрытые консультации по предложенной Макроном концепции "продвинутого сдерживания". Она предусматривает проведение совместных учений со странами-партнерами, а также размещение элементов французских стратегических сил на территории других стран ЕС.

Кроме того, Макрон ранее сообщал о планах увеличить ядерный арсенал Франции, отметив, что Париж больше не будет раскрывать точное количество имеющихся боеголовок.