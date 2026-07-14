Франция из-за экстремальной жары тратит зимние запасы газа из хранилищ

Франция рискует замерзнуть грядущей зимой. Из-за пришедшей в Европу экстремальной жары Париж резко увеличил отбор газа из подземных хранилищ.

Летом газ массово используют для производства электроэнергии, так как в аномальную жару нагрузка на энергосистему резко возрастает.

В первой декаде июля страна израсходовала максимальный для этого периода десятидневный объем топлива со времен весеннего отопительного сезона.

Французы сейчас ежедневно тратят более половины от тех объемов, которые успевают закачать. При этом темпы летнего пополнения французских резервуаров упали до самого низкого уровня за всю историю наблюдений.