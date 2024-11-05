Франция может создать баллистическую ракету с дальностью более 1 тыс. км

Франция решила создать свою баллистическую ракету наземного базирования с дальностью более тысячи километров.

Обсуждение проекта ведется между генеральным штабом вооруженных сил Пятой республики и генеральным управлением вооружений. Консультации близки к завершению.

Как пишет французская пресса, идея возникла на фоне успехов России, Израиля и Ирана в использовании баллистических ракет.

Собственный проект Париж планирует создать с характеристиками, близкими к иранской "Фаттах" и китайским DF-21 и DF-26. Ракета будет обладать возможностью менять траекторию полета вплоть до последнего момента, чтобы максимально усложнить ее перехват.