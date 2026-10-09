Франция на грани: нерешенные проблемы образования и социальный взрыв раскачивают власть

Нынешние французские протесты - серьезная угроза для Макрона, отмечают эксперты. Разгон митингов не ослабляет напряжение, а система образования и другие внутренние проблемы остаются нерешенными.

Александр Каргин, востоковед, политолог-американист:

"Если говорить про нынешние французские протесты, то они представляют собой довольно серьезную угрозу для Макрона. Поскольку кто протестует? Протестует молодежь, школьники, студенты, плюс к ним присоединяются мигранты. И это довольно такой взрывоопасный коктейль. То есть, если ситуация выйдет из-под контроля, то для Макрона все станет совсем плохо. Плюс у него в принципе рейтинги на уровне дна: 10-14 %. И совершенно очевидно, что никакой преемственности власти не будет. То есть в дальнейшем борьба развернется между двумя группами, двумя глобальными силами во Франции - между правыми и левыми. То есть это либо Марин Ле Пен, либо Меланшон. Ле Пен будет представлять правый лагерь, Меланшон соответственно левый. Центристы просто пролетарии. А центрист - это и есть Макрон, если, так можно сказать, его наследники. И разгоняя эти протесты, Макрон пытается собрать в себе часть электората Ле Пен, показать себя таким более жестким, более сильным политиком. Но в принципе у него этого не получается делать, поскольку мы видим, что протесты на убыль не идут".