Франция обвинила США в аномальной жаре

Нестерпимый зной с запада Европы продолжает ползти на восток. Французы уже пытаются наслаждаться 30-градусной прохладой после 40-градусной жары.

Теперь температурные рекорды фиксируются в Германии. На днях там столбик термометра дополз до отметки 41,5 ºС. На дорожных перекрестках плавятся светофоры, а полиция поливает прохожих из брандспойтов, которыми обычно разгоняет демонстрации. Жертвами нестерпимого зноя стали не менее 1,5 тыс. человек.

В Европе считают причиной бедствия разрушительную для природы деятельность человека. Парижская мэрия даже выступила с заявлением, в котором вину за французские беды возложила на Соединенные Штаты - там власти якобы совершенно не беспокоятся о сокращении выбросов, а в Европе, мол, заботятся.

Правда, заботятся довольно диковинным образом. Например, запрещают и демонтируют кондиционеры. Во Франции их запрещено включать в общественном транспорте, что превращает поезда и автобусы в душегубки. Часто отказывают в установке кондиционеров даже в школах. Наверное, потому что из детей все равно вырастут губители природы, так пусть начинают страдать уже сейчас.

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