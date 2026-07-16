Франция официально легализовала эвтаназию. Национальное собрание после многолетних ожесточенных дискуссий одобрило исторический закон "о конце жизни", который активно продвигал президент Макрон.

Согласно документу, право на добровольный уход из жизни получат неизлечимо больные совершеннолетние граждане, испытывающие невыносимые страдания.

Решение вызвало раскол в обществе и правительстве. Против реформы жестко выступали Сенат, правые партии и Католическая церковь. Последнее слово теперь за Конституционным советом. Этот орган должен проверить законность процедуры перед тем, как Франция официально станет 12-й страной мира с разрешенной эвтаназией.