Франция опасается ядерной эскалации в Европе

Франция, Германия и Великобритания разрабатывают общие подходы к применению дальних высокоточных ракетных ударов на случай конфликта с Россией, пишет Financial Times.

Сейчас Германия приобретает и разрабатывает ракеты с дальностью полета до 2 тыс. км. В свою очередь, Франция ведет переговоры о том, как ядерные силы могут защищать европейские государства. При этом в Париже опасаются, что даже обычный неядерный удар союзников по территории России может повлечь ядерный ответ со стороны Москвы.