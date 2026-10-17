Франция парализована общенациональной забастовкой

Полиция применила водометы и слезоточивый газ на площади Бастилии. Во Франции проходит общенациональная забастовка с выступлениями "желтых жилетов". На антиправительственный митинг только в Париже вышли до 40 тыс. человек.

Им противостоят 5 тыс. правоохранителей: вооруженные дубинками, щитами и спецсредствами. Слезоточивый газ протестующие пытаются отражать зонтиками, некоторые используют противогазы. Мирных протестующих избивают дубинками, ставят детей и женщин к стене и обыскивают, волокут потерявших сознание по асфальту.

Задержаны десятки человек, протестующих разгоняют водометами, бросают под ноги светошумовые гранаты - накануне глава МВД вновь разрешил их использование против мирных граждан. Вопиющие кадры приходят из Парижа. Одному из участников акции силовики разбили голову до крови.

Люди протестуют против роста стоимости жизни, инфляции и сокращения государственных расходов. На улицы Парижа помимо школьников и студентов вышли водители такси и грузового автотранспорта, медики, строители, пожарные, пилоты и бортпроводники, экологи, мусорщики, пенсионеры, госслужащие. Ответ для всех один - избиения, задержания и жестокое подавление несогласных.