Франция планирует разместить ядерные истребители Rafale у союзников

Париж расширяет географию размещения своего тактического арсенала в Европе. Франция планирует базировать истребители Rafale с ядерным оружием на территории союзников.

Как сообщает The Wall Street Journal, в проект приглашены 10 стран, включая Великобританию, Германию и Польшу. Италия от участия уже отказалась. План Парижа предусматривает создание новой инфраструктуры связи, систем раннего предупреждения и обмена разведданными.

Ранее французские и британские военно-воздушные силы провели первые совместные маневры сил сдерживания. Эксперты отмечают, что подобные шаги резко усиливают военную напряженность на континенте.