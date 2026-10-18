Франция погружается в социально-экономический кризис

Франция переживает период серьезных социально-экономических противоречий. Пенсионная реформа, протесты фермеров, высокий госдолг и безработица среди молодежи усиливают недовольство граждан.

На этом фоне планы властей сократить социальные расходы и увеличить инвестиции в оборонную промышленность становятся дополнительным источником напряженности. Все это вновь выводит французов на улицы.

Кирилл Пихтов, сотрудник отдела европейских политических исследований ИМЭМО РАН:

"Действительно во Франции накопилось большое количество противоречий как социальных, так и экономических, которые сказываются на обществе, и общество таким образом реагирует. За последние пару лет можно вспомнить протесты 2023 года против пенсионной реформы и протесты фермеров 2024 года можно вспомнить в этом ключе. Здесь стоит сказать, что сейчас большая проблема также во Франции - это и госдолг, который один из самых высоких в Евросоюзе по соотношению к ВВП (он на данный момент составляет 113 %). Безработица среди молодежи от 15 до 24 лет (кстати, тоже важный фактор этих протестов) находится на уровне 21 %. При этом правительство пытается всячески сократить соцрасходы, поскольку нужно обслуживать госдолг. Также еще возникла потребность, как считает французское правительство, раскачивать свой военно-промышленный комплекс. Они всячески пытаются порезать расходы, чтобы появились деньги для инвестиций в ВПК. Действительно противоречий достаточно много, граждане продолжают выходить на улицу".