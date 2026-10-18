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Франция погружается в социально-экономический кризис

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Франция переживает период серьезных социально-экономических противоречий. Пенсионная реформа, протесты фермеров, высокий госдолг и безработица среди молодежи усиливают недовольство граждан.

На этом фоне планы властей сократить социальные расходы и увеличить инвестиции в оборонную промышленность становятся дополнительным источником напряженности. Все это вновь выводит французов на улицы.

Кирилл Пихтов, сотрудник отдела европейских политических исследований ИМЭМО РАН

Кирилл Пихтов, сотрудник отдела европейских политических исследований ИМЭМО РАН:

"Действительно во Франции накопилось большое количество противоречий как социальных, так и экономических, которые сказываются на обществе, и общество таким образом реагирует. За последние пару лет можно вспомнить протесты 2023 года против пенсионной реформы и протесты фермеров 2024 года можно вспомнить в этом ключе. Здесь стоит сказать, что сейчас большая проблема также во Франции - это и госдолг, который один из самых высоких в Евросоюзе по соотношению к ВВП (он на данный момент составляет 113 %). Безработица среди молодежи  от 15 до 24 лет (кстати, тоже важный фактор этих протестов) находится на уровне 21 %. При этом правительство пытается всячески сократить соцрасходы, поскольку нужно обслуживать госдолг. Также еще возникла потребность, как считает французское правительство, раскачивать свой военно-промышленный комплекс. Они всячески пытаются порезать расходы, чтобы появились деньги для инвестиций в ВПК. Действительно противоречий достаточно много, граждане продолжают выходить на улицу".

Разделы:

В мире

Теги:

экспертпротестыФранциякризис

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