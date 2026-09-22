Франция поставит Украине боеприпасы для систем ПВО

Запад продолжает снабжать Украину оружием. Париж поставит Киеву боеприпасы для укрепления противовоздушной обороны в зимний период.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о подписании контракта на поставку Киеву радаров и ракет-перехватчиков. Параметры этой военно-технической помощи французский лидер предварительно обсудил в ходе переговоров с президентом США.

Помимо поставок вооружений, стороны затронули тему возможного энергетического перемирия и приостановки боевых действий в акватории Черного моря.