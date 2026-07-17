Франция возобновит производство боеприпасов малого калибра стандарта НАТО

Франция после 30-летнего перерыва возобновит производство боеприпасов малого калибра стандарта НАТО. Об этом сообщило Минобороны страны.

Начало производства запланировано на 2029-й. Выпускать будут 75 млн боеприпасов в год. Предприятие разместится в коммуне Клерье на юго-востоке Франции.

Производство подобных средств поражения было остановлено в 1999-м и многие годы считалось экономически нецелесообразным.

Решение возобновить производство, как сообщило Минобороны, направлено на удовлетворение потребностей армии в обучении и на обеспечение потенциала для ведения конфликта высокой интенсивности.