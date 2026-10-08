"Франция впереди планеты всей" - эксперт Фельдман о насилии силовиков против собственного народа

Слезоточивый газ и избиения - вот подлинная реальность сегодняшней "демократической" Франции. И именно Эммануэль Макрон должен ответить за чрезмерное проявление силы полицией в отношении протестующих подростков.

Павел Фельдман, профессор Академии труда и социальных отношений (Россия):

"Никакого независимого расследования в отношении неправомерных действий силовиков Франции против своего народа проведено не будет. Дело в том, что это фирменный стиль, почерк, которым французская полиция известна в Европе, да и во всем мире. Наверное, по степени толерантности к применению насилия против народа Франция находится впереди планеты всей. Даже в неразвитых государствах, в странах третьего мира, как их называют сами европейцы, редко можно встретить такого рода насилие со стороны правоохранителей в отношении собственного населения и даже детей. Мы много раз уже видели, как после жесткого подавления протестов людей не то что не наказывают, а им ордена на шею вешают и хвалят, поскольку французская полиция с точки зрения местных властей только так и должна работать. В конечном итоге это ведет к радикализации протеста, и маятник этого конфликта будет раскачиваться все сильнее и сильнее".