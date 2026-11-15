Франция временно запретила продажу пиротехники после протестной субботы

Во Франции, пережившей очередную протестную субботу, правительство временно запретило продажу пиротехнических средств. Они исключаются из продажи до 27 ноября.

Так режим Макрона пытается облегчить работу силовикам, которым, очевидно, и без того дали разрешение на неограниченное использование силы. К манифестантам применялся слезоточивый газ, водометы, резиновые пули и дубинки. Задержано 220 человек. Столкновения продолжались до глубокой ночи: особенно жестоко полиция действовала в Бордо, Париже, Марселе и Лионе.