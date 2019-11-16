Франция готовится к годовщине "желтых жилетов". По всей стране запланировано более 200 манифестаций. В соцсетях более 5 тысяч человек выразили намерение участвовать в акции протеста. Тем временем МВД Франции мобилизует силы. Только в Париже в полной готовности не менее двух с половиной тысяч жандармов и полицейских из спецподразделений, к которым присоединятся и несколько тысяч силовиков из муниципалитетов. Из-за планируемых протестов во французской столице введены ограничения движения общественного транспорта.