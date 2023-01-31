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Франция готовится к общенациональной забастовке против пенсионной реформы
Франция готовится к новой общенациональной забастовке против пенсионной реформы. В акции примут участие преподаватели, работники нефтеперерабатывающих заводов, почтальоны, транспортники, сотрудники мэрий городов. В частности, двери в мэрию Парижа сегодня будут "символически закрыты". Работа общественного транспорта по всей стране будет нарушена. Это коснется и скоростных, и пригородных поездов, а также столичного метро. В аэропорту Шарль-де-Голль готовятся к отмене каждого пятого рейса. Учащиеся нескольких школ в преддверии забастовки заблокировали входы в учебные заведения.
Ранее, 19 января, в общенациональной забастовке приняли участие более 1,1 млнчеловек. Французы требуют отказа правительства Франции от проведения пенсионной реформы, повышения зарплат и снижения налогов.
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